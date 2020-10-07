Umman, Libya, Tunus ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 1000'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 817 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki vaka sayısının 103 bin 465, sağlığına kavuşanların sayısının ise 91 bin 329 olduğu aktarıldı.
- Libya
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 608'e yükseldiği belirtildi.
Ülkede 1045 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam enfekte sayısının 39 bin 513'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 421 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısının 22 bin 831'e ulaştığı aktarıldı.
- Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin yaşamını yitirdiği, pazar ve pazartesi günleri yapılan testlerde 2 bin 312 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.
Açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 364'e, vaka sayısının 24 bin 542'ye yükseldiği kaydedildi.
Diğer yandan, Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musa, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Facebook'ta yayınladığı videoda Musa, partisinin koronavirüs testi yaptırdığını ve kendi sonuçlarının pozitif çıktığını ifade etti.
Tunus Parlamentosunda, biri parti lideri üç milletvekili ve beş çalışanda koronavirüs çıkması nedeniyle mecliste filyasyon çalışması başlatıldı.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği ve 238 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Katar'da hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 218 oldu.
Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 127 bin 181'e çıktığı bildirilen açıklamada, 215 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının ise 124 bin 108'e ulaştığı ifade edildi.
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