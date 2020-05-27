Umman'ın başkenti Muskat'a giriş-çıkış yasağı sona eriyor

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Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi, salgının yayılmasını önlemek için ülkede alınan bazı tedbirlerin esnetilmesi yönünde bir dizi karar aldığını açıkladı.

Nisan ayının ilk haftası uygulamaya konan Muskat'a giriş-çıkış yasağının cuma günü sona ereceğini belirten Yüksek Komite, hükümete bağlı kurumlarda çalışanların en az yüzde 50'sinin 31 Mayıs Pazar gününden itibaren ofislere döneceğini kaydetti.

Umman'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 8 Nisan'da başkent Muskat, giriş ve çıkışlara kapatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 38, vaka sayısının ise 8 bin 373 olduğunu açıklamıştı.

,Serdar Bıtmez