UMKE, Libya'yı vuran sel felaketinin ardından Derne kentinde yaraları sarıyor

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekipleri Libya’da yaşanan sel felaketi nedeniyle binlerce insanın etkilendiği Derne şehrinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Libya'da sel felaketi! Haberi Görüntüle

Sel felaketi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı, afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK ekibiyle birlikte sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.

Derne şehrinde kurdukları sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK ekipleri, bir taraftan da sahada sağlık taraması yapıyor.