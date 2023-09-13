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        Haberler Gündem UMKE, Libya'yı vuran sel felaketinin ardından Derne kentinde yaraları sarıyor

        UMKE, Libya'yı vuran sel felaketinin ardından Derne kentinde yaraları sarıyor

        Libya'da yaşanan ve 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekipleri, felaketten en çok etkilenen Derne kentinde yaraları sarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 20:27 Güncelleme: 13.09.2023 - 20:38
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        UMKE Libya'da yaraları sarıyor
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        Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekipleri Libya’da yaşanan sel felaketi nedeniyle binlerce insanın etkilendiği Derne şehrinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi! Haberi Görüntüle

        Sel felaketi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı, afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK ekibiyle birlikte sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.

        Derne şehrinde kurdukları sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK ekipleri, bir taraftan da sahada sağlık taraması yapıyor.

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