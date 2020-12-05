UMKE ekibi "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası"nı Erek Dağı zirvesinde kutladı

AA

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu koordinatörlüğünde bir araya gelen UMKE ekibi, zorlu tırmanışın ardından 3200 rakımlı Erek Dağı zirvesine çıktı.

UMKE ekibi, burada Türk bayrağı açarak "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası"nı kutladı.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yaptığı açıklamada, UMKE ekibinin eğitim ve tatbikatlarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Ekibin "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında Erek Dağı'na temel kampçılık ve fizik kondisyon eğitim yürüyüşü gerçekleştirdiğini ifade eden Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerimiz tamamen gönüllülük esasıyla ve zor koşullarda çalışarak sağlık hizmeti sunmaktadır. Van coğrafi yapısı ve dağcılık turizmine elverişli olması nedeniyle dağcı kazaları da zaman zaman oluşmakta ayrıca suda boğulmalar, çığ, sel felaketleri ve toplu trafik kazaları ve benzeri olaylar da meydana gelmektedir. UMKE ekipleri ise bu tür olaylara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Ekipte yer alan gönüllü arkadaşlarımız tıbbi bilgilerin yanı sıra kondisyon, fiziksel aktivite ve dağcılık gibi eğitimlerde almaktalar."

Eğitimlerin önemine değinen Sünnetçioğlu, sağlık personeline emek ve gayretleri için teşekkür ederek, haftalarını kutladı.