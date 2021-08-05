Ümitcan Uygun kimdir?

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden kısa bir süre önce tahliye edilmişti. Ümitcan Uygun şimdi de Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltın altındı.
ESRA HANKULU'NUN ÖLÜMÜ ÜZERİNE ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucu cesedin 25 yaşındaki Esra Hankulu'na ait olduğu belirlendi.
Olay yerindeki arkadaşları, Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Hankulu'nun cep telefonu bulunamadı.
ÜMİTCAN UYGUN ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNDEN DE ŞÜPHELİ BULUNUYOR
Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen'e, ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı.
ÜMİTCAN UYGUN NEDEN TAHLİYE OLDU?
Ümitcan Uygun'un avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Uygun, Ankara 1'inci Sulh ceza Mahkemesi kararıyla dün gece tahliye edildi. Tahliye kararını Uygun'un avukatı Çağatay Cengiz, Twitter hesabından duyurdu. Cengiz, "Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu" ifadelerini kullandı.
İDDİANAME İADE EDİLDİ
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uygun hakkında uyuşturucuya ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından iade edildiği öğrenildi. İddianamede şüpheliler Ümitcan Uygun ve yanındaki kadınlardan Fadime Büşra G.'nin, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşarak, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçunu işledikleri belirtilmişti. Şüphelilerin 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?
Ümitcan Uygun hakkında Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan dava da devam ediyor. Uygun ve Enes Ö. bu davada tutuksuz yargılanıyor.
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