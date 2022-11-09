Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri İş Sanat'ta

İş Sanat’ta yeni sezonun ilk şiir dinletisi İş Kuleleri Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek'in usta şairin şiirlerini seslendirdiği 'Önce Aşk Vardı' başlıklı dinleti 14 Kasım Pazartesi, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.



İş Sanat’ın edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerini müzik ile buluşturduğu, yeni sezonun ilk dinletisi İş Kuleleri Salonu’nda Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri ile başladı.

Atilla Birkiye’nin metinlerini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı “Önce Aşk Vardı” başlıklı dinletide şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek seslendirdi.

Müzikle şiirinin bir araya geldiği bu özel akşamda Vedat Sakman vokal ve gitar, Koray Hatipoğlu klasik gitar, Zafer Aslan bas ve buzuki ile yer aldı.

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın en sevilen şiirlerinin seslendirildiği ve salonu dolduran seyircilerin alkışlarıyla beğeni toplayan dinleti, 14 Kasım Pazartesi, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.

İş Sanat'ın dinletileri Behçet Necatigil’in “Şimdi Uzak Yakın…” başlıklı radyo tiyatrosu canlandırmasıyla 19 Aralık Pazartesi, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

İş Kuleleri Salonu’nda rezervasyon yapılarak ücretsiz izlenebilecek dinletiler, aynı zamanda İş Sanat’ın YouTube kanalından da yayınlanacak.