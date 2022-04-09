Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalar yaptı ve maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını dile getirdi.

Şengül mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında "Kazanmayı çok istiyorduk. Maçın 15. dakikasından sonra rakip biraz daha üstünlük kurdu. İsteğimiz cevabı veremedik. Çünkü çok kötü bir günümüzdeydik. İstediğimiz hiçbir şeyi doğru düzgün sahaya yansıtamadık. Her şeye rağmen ikinci yarı yaptığımız hamlelerle maça ortak olmaya çalıştık. Pozisyonlar bulduk ama maalesef maçı çeviremedik. Bugün özellikle kart cezalısı olan oyuncularımız Hajradinovic ve Eysseric'i çok aradık. Onların eksikliğini çok hissettik. Haftaya onların da katılmasıyla inşallah kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.