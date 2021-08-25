Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin kuruluş dilekçesini yarın verecek

Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanlığına Zafer Partisi'nin kuruluş dilekçesini verecek ardından açıklama yapılacak.

Özdağ, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan, Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni Zafer'i doğuyor." ifadelerini kullandı.