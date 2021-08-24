Ümit Özdağ yeni partisinin adını ve logosunu duyurdu

Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ne? SON DAKİKA: Logo ve isim belli oldu!

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Ümit Özdağ partisinin adını Zafer Partisi olarak açıklarken, logosu ise kırmızı zemin üzerine beyaz bir elde tutulan ay yıldız şeklindeki meşale olarak tasarlandı.

Özdağ Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..." dedi.