AÇIKLAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sinan Oğan, dün yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklamıştı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün görüşen Ümit Özdağ ise bugün saat 13.00'te kararını açıklayacak.

Hatırlanacağı gibi Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararının ardından Zafer Partisi lideri Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 13.00'te benim tarafımdan yapılacaktır" açıklamasında bulunmuştu.