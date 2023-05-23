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Ümit Özdağ'ın açıklaması ne zaman, saat kaçta? CANLI YAYIN İZLE! Zafer Partisi Cumhurbaşkanı seçiminde kimi destekleyecek?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklaması saat kaçta?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisi ve partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundaki tutumunu açıklayacak. Basın açıklamasıyla ilgili detaylar belli odu. Peki, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklaması saat kaçta? İşte detaylar...

Giriş: 23.05.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ümit Özdağ'ın açıklaması ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutumu bugün yapacağı basın açıklamasıyla netleşecek. Peki, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklaması saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

  • AÇIKLAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Sinan Oğan, dün yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklamıştı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün görüşen Ümit Özdağ ise bugün saat 13.00'te kararını açıklayacak. 

    Hatırlanacağı gibi Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararının ardından Zafer Partisi lideri Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 13.00'te benim tarafımdan yapılacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

  • Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklaması saat 13.00'te Habertürk TV'den de canlı olarak takip edilebilecek.

    ÜMİT ÖZDAĞ'IN AÇIKLAMASI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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