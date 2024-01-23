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        Haberler Gündem Politika Ümit Özdağ: Ankara ve İzmir adaylarımızı açıklayacağız

        Ümit Özdağ: Ankara ve İzmir adaylarımızı açıklayacağız

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi'nin girdiği İstanbul'da yarış 3'lü bir yarışa dönmüştür. Bu hafta Ankara ve İzmir adaylarımızı açıklayacağız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 22:51 Güncelleme: 23.01.2024 - 22:51
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        Özdağ: Ankara ve İzmir adaylarımızı açıklayacağız
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        Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseriye gelen Özdağ, Develi ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi, partisinin ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Buradan Kayseri Gazeteciler Cemiyetine geçen Özdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin değişik yerlerinde hilafet taleplerini gündeme getiren grupları görmeye başladıklarını ifade eden Özdağ, bu grupların tamamının arkasında yabancı istihbarat servisleri olduğunu iddia etti.

        "İSTANBUL'DA YARIŞ 3'LÜ BİR YARIŞA DÖNMÜŞTÜR"

        Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı hutbedeki şehitlerle ilgili bölümü okumadığı iddia edilen imama tepki gösterdiği öne sürülen kaymakama destek vererek, yanında olduklarını kaydetti.

        Yerel seçime de değinen Özdağ, Kars ve Iğdır merkez dışında her yerde aday çıkaracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

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        "Bizim ittifak anlayışımız şu, bizim listelerimizden girmek isteyen, politikalarımızı kabul eden kişiler, partiler olursa görüşürüz, kapımız açık. Bize böyle bir başvuru oldu. Arkadaşlarımız bu hafta içinde görüşmeleri yürüterek son adımı atacaklar. Zafer Partisinin girdiği İstanbulda yarış 3'lü bir yarışa dönmüştür. Bu hafta Ankara ve İzmir adaylarımızı açıklayacağız. Adaylarımızı açıklayınca da yarışın Ankara ve İzmirde de 3lü yarışa döndüğünü göreceksiniz."

        Daha sonra Talas ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Özdağ, bir kafede gençlerle çay içti, sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Özdağ, Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa da katıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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