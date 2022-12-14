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Haberler Dünya Kupası 2022

Ümit Özat'tan tepki çeken Messi Yorumu!

Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, yarı final karşılaşmasında Arjantin ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Maçla ilgili sosyal medyada da birçok paylaşım yapılırken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat'tan tepki çeken bir yorum geldi

Giriş: 14.12.2022 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
Ümit Özat'tan tepki çeken Messi Yorumu!

Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Arjantin 3-0 kazandı.

Maça damgasını vuran ise Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi oldu. Maçta 1 gol ve 1 asist yapan Messi, ayrıca birçok rekora da imza attı.

Sosyal medyada kullanıcılar Messi'den övgüyle bahsederken, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve kaptanı Ümit Özat'tan da tepki çeken bir paylaşım geldi.

Özat, Arjantin'in kazandığı penaltı sonrası yaptığı paylaşımda, ''Uğraştırmayın insanları verin vitaminsize kupasını.'' ifadelerini kullandı.

Ümit Özat'ın yaptığı bu paylaşıma kısa sürede birçok yorum geldi.

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