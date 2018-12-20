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Teknik direktör Ümit Özat, Fenerbahçe ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin durumunu değerlendiren Özat, "Fenerbahçe'nin durumu insanların çok malzeme yapabileceği bir konu değil. Her zaman söylüyorum; Fenerbahçe'nin forması 2 puan alır. Fenerbahçe'nin bu sorunları atlatacak gücü var" ifadelerini kullandı.
"FUTBOL GÜNDEN GÜNE KÖTÜYE GİDİYOR"
Şu an herhangi bir kulüpte görev yapmayan Özat, Fenerbahçe'den teknik direktörlük teklifi gibi bir beklentisinin olmadığını söyledi. Özat, "Fenerbahçe'den hiç teknik direktörlük teklifi gibi bir beklentim olmadı. Alın yazısı, belki ileride olur. Görüştüğüm 5-6 takım var ama pek anlaştığımız söylenemez. Bizim istediklerimiz bizi istemedi, bizi isteyenleri biz istemedik. Futbol günden güne kötüye giden bir hal aldı. Kulüplerin mali durumları da öyle. Geçmişte yaptığımız hataları yapmak istemiyoruz. Zamanı geldiğinde doğru bir yerden başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"GÜNAH KEÇİLERİ ANTRENÖRLER OLUYOR"
MKE Ankaragücü yönetiminin İsmail Kartal'ın görevine son vermesiyle ilgili olarak da konuşan Ümit Özat, "Ankaragücü ile ilgili yorum yapmam mümkün değil, ben de orada görev yaptım, ben de oranın ekmeğini yedim. Kendi iş konuları. Her antrenörün başına bir şeyler geliyor. Biz daha ağırlarını yaşadık, taraftar sahaya atladı ve saldırdı. Dolayısıyla her gönderilen hocayla ilgili yorum yapmamız mümkün değil. Onlar da benim meslektaşlarımız. Bu Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin yapması gereken bir açıklama. Kimse zannetmesin ki her kulüp güllük gülistanlık. Maalesef günah keçileri antrenörler oluyor. Ankaragücü ya da herhangi bir kulübün iç işleriyle ilgili yorum yapmak benim haddime değil" ifadelerini kullandı.
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