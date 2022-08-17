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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Ümit Okur ve Duygu Keser, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir AVM'de görüntülendi.

Duygu Keser'in ve kendisinin iki ayrı projede yer alacağını ve yapımcılar ile görüşmek için İstanbul'a geldiğini söyleyen Okur, yakında çekimlerine başlanacak bir sinema filmine imza attığını belirtti.

Duygu Keser ile arasındaki yakınlığın arkadaşlıktan ibaret olduğunu söyleyen Ümit Okur, "Duygu yeni projesine başlıyor, o projede izleyicileri adı gibi duygulandıracak." şeklinde konuştu.