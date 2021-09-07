8. dakikada İskoçya ilk tehlikeli pozisyonunu gole çevirdi. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında Middleton'ın sert vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'ndan sekerek sol kanattaki Montgomery'in önünde kaldı. Montgomery'in iyi kontrolün ardından yaptığı ortada penaltı noktası civarında tekrar topla buluşan Middleton'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
16. dakikada milliler beraberlik fırsatı yakaladı. Sağ kanattan hızla kat eden Ali Kaan Güneren, topu ceza sahası içine kadar taşıdıktan sonra yerden sert bir orta yaptı. Paralel giderek kaleciyi de geçen topa son anda Ramsay müdahale ederek mutlak gol pozisyonunu önledi.
45. dakikada milli takım bir kez daha beraberlik şansını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Umut Güneş'in sol kanattan yaptığı ortada bir anda ceza alanı içinde boş kalan Bünyamin Balcı'nın rahat pozisyonda yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.
49. dakikada İskoçya farkı 2'ye yükseltme şansını yakaladı. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatalı pasında top, bir anda ceza sahası içinde Scott'un önünde kaldı. Rahat pozisyonda meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayan Scott'un şutu, kalenin üstünden auta gitti.
56. dakikada sağ kanattan gelişen tehlikeli milli takım atağında, Ali Kaan Güneren'ın ceza alanı içine doğru yaptığı ortada Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşu, uzak kale direğini sıyırarak az farkla auta çıktı.
59. dakikada konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Ceza alanı içinde kalabalık milli takım savunmasını vücut çalımıyla ekarte eden Scott, bir anda kaleciyle önünü açtı. Scott'un yaptığı sert vuruşu, kaleci Ersin Destanoğlu iyi uzanarak uzaklaştırmayı başardı.
76. dakikada milliler skoru eşitledi. Umut Güneş'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından bir anda penaltı noktasına yakın bölgede yaşanan karambolde top Enis Destan'ın önünde kaldı. Enis'in yaptığı dokunuşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
89. dakikada seri paslarla hücum eden konuk ekipte, aynı dakikada içinde Middleton iki kez üst üste kaleci Ersin Destanoğlu'yla karşı karşıya geldi. Middleton, iki pozisyonda da topa iyi vursa da Ersin'i geçmeyi başaramadı.
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Stat: BİTCİ Timsah
Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)
Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Yusuf Can Esendemir, Ravil Tagir, Evren Eren Elmalı, Ali Kaan Güneren, Umut Güneş, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Batuhan Kör), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Erkan Eyibil), Ali Akman (DK. 46 Enis Destan)
İskoçya: Sinclair, Mayo, Welsh, Doig, Ramsay, Williamson, Middleton, Kelly, Kennedy (Dk. 63 Rudden), Scott (Dk. 77 Anderson), Montgomery (Dk. 72 Mackay)
Goller: Dk. 8 Middleton (İskoçya), Dk. 76 Enis Destan (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 28 Umut Güneş, Dk. 40 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye), Dk. 34 Montgomery, Dk. 37 Doig, Dk. 40 Williamson (İskoçya)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!