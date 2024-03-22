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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milliler hazırlık maçında Gürcistan'ı mağlup etti - Futbol Haberleri

        Ümit Milliler hazırlık maçında Gürcistan'ı mağlup etti

        Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Gürcistan Ümit Milli Takımı'nı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:00 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:00
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        Ümit Milliler, Gürcistan'ı devirdi!
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        Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Ümit Milliler 2-1 kazandı.

        Takımımıza galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Semih Kılıçsoy ile 55. dakikada penaltıdan Bertuğ Yıldırım kaydetti. Gürcistan U21 takımının tek golü 58. dakikada Giorgi Abuashvili'den geldi.

        Takımımızda Erencan Yardımcı, karşılaşmanın 83. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Millilerimiz bir sonraki müsabakada, 26 Mart tarihinde Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında İtalya U21 ile deplasmanda karşılaşacak.

        Stat: Pendik

        Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Çağrı Yıldırım, Emrah Akkaya

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        Türkiye: Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 73 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş, Ravil Tagir, Ahmetcan Kaplan, Yasin Özcan (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Bartuğ Elmaz (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 78 Livan Burcu), Bertuğ Yıldırım (Dk. 78 Emircan Gürlük), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+2 Vefa Temel), Enis Destan (Dk. 46 Erencan Yardımcı)

        Gürcistan: Kharatishvili, Salukvadze, Goglichidze (Dk. 87 Egoyan), Ugrekhelidze (Dk. 46 Khvadagiani), Mamatsashvili (Dk. 46 Rukhadze), Gagnidze (Dk. 73 Gordeziani), Mamageishvili (Dk. 87 Zurabiani), Odisharia (Dk. 73 Sikharulashvili), Ogbaidze (Dk. 46 Tskhovrebashvili), Morchiladze (Dk. 46 Abuashvili), Kvernadze

        Goller: Dk. 16 Semih Kılıçsoy, Dk. 55 Bertuğ Yıldırım (Penaltıdan) (Türkiye), Dk. 58 Abuashvili (Gürcistan)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Ugrekhelidze (Gürcistan), Dk. 86 Ravil Tagir, Dk. 88 Semih Kılıçsoy (Türkiye)

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