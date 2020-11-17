Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Aleksei Matyunin, Dmitri Mosyakin, Aleksei Vorontsov (Rusya)

Türkiye: İrfan Can Eğribayat, Serkan Asan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya, Cemali Sertel, Berat Özdemir (Dk. 83 Erdoğan Kaya),Berkan Kutlu, Güven Yalçın (Dk. 59 İlker Karataş),Erkan Eyibil (Dk. 71 Melih İbrahimoğlu),Ali Akman (Dk. 59 Burak Kapacak),Halil Dervişoğlu (Dk. 71 Yusuf Barasi)

Kosova: Bisinger, Edvin Kurtuluş, Vitijia, Sadriu, Kapra, Kqiku, Hamdiu (Dk. 90+2 Zumberi),Zekaj (Dk. 46 Shabani),Jashari (Dk .83 Selmani),Baftiu (Dk. 89 İdrizi),Valdrin Mustafa (Dk. 46 Kryeziu)

Goller: Dk. 21 Halil Dervişoğlu, Dk. 32 Güven Yalçın (penaltıdan),Dk. 64 Berat Özdemir (Türkiye)

Kırmızıkart: Dk. 30 Vitija (Kosova)

Sarı kartlar: Dk. 10 Cemali Sertel, Dk. 67 Halil Dervişoğlu (Türkiye),Dk. 75 Shabani, Dk. 76 Kqiku, Dk. 81 Jashari (Kosova)