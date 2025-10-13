Habertürk
        Ümit Milliler Budapeşte'ye gitti!

        Ümit Milliler Budapeşte'ye gitti!

        Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı için Budapeşte'ye gitti.

        Giriş: 13.10.2025 - 20:01 Güncelleme: 13.10.2025 - 20:01
        Ümit Milliler Budapeşte'ye gitti!
        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlıları Budapeşte Havalimanı'nda T.C. Budapeşte Büyükelçiliği yetkilileri 3. Katip Gökberk Ekinci, Sekreter Erdinç Tunçbilek ve Ekrem Ekşioğlu karşıladı.

        Milliler, son çalışmasını bu akşam karşılaşmanın oynanacağı MTK Stadı'nda gerçekleştirecek.

