Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 4 Eylül 2020 Cuma günü Andorra U21 Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 25 Ağustos Salı günü saat 12.00'de İstanbul'da toplanacak.
Millilerde kadroya davet edilen oyuncular şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe),Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor),Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
Defans: Erdoğan Kaya (Beşiktaş),Bünyamin Balcı (Antalyaspor),Hüseyin Türkmen (Trabzonspor),Atakan Gündüz (Trabzonspor),Onur Taha Takır (Altınordu),Ravil Tagir (Altınordu),Cemali Sertel (Medipol Başakşehir),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta Saha: Erkan Süer (Galatasaray),Ali Kaan Güneren (Akhisarspor),Taha Tunç (Trabzonspor),Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor),Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği),Berkay Özcan (Medipol Başakşehir),Doğukan Sinik (Antalyaspor),Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe),Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor),Oğulcan Ülgün (Altınordu)
Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş),Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford FC),Metehan Güçlü (Valenciennes FC),Rahmi Anıl Başaran (Trabzonspor),İlker Karakaş (Gençlerbirliği)
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