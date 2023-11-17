Ümit Milli Takım, Slovenya ile 1-1 berabere kaldı
Ümit Milli Takım, özel maçta karşılaştığı Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlıların golünü Metehan Altunbaş kaydetti. Slovenya'nın golü ise Adrian Zeljkovic'ten geldi.
Ümit Milli Takım, Pendik Stadı'nda oynanan maçta Slovenya'yı ağırladı. Milliler karşılaşmaya Emre Bilgin, Kazımcan Karataş, Emin Bayram, Serdar Saatçı, Ayberk Karapo, Yunus Emre Konak, Cihan Çanak, Aksel Baran Potur, Bartuğ Elmaz, Emircan Gürlük ve Erencan Yardımcı 11'iyle çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Ay-yıldızlılar'ın golünü 81'inci dakikada Metehan Altunbaş atarken, Slovenya'nın golünü ise 66'ncı dakikada Adrian Zeljkovic kaydetti.
Ümit Milliler, bir sonraki maçını 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Kasım Salı günü Alanya'da Norveç ile oynayacak.