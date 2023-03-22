Ümit Milli Takım'da Levent Sürme dönemi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tolunay Kafkas'tan boşalan Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Levent Sürme'yi getirdi.

TFF, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında, Genç Millî Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı.

Kariyerlerinde millî takım ve kulüp deneyimleri yaşamış, genç yaş gruplarındaki millî futbolculardan gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş futbol müfredatı ile eğitimler almış, UEFA antrenörlük lisansları olan yeni nesil ve genç Türk antrenörleri "Türk Futbol Ekolü" oluşturulması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladı.

Buna göre; Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan Genç Milli Takım Antrenörü; Alkan Birlik ise Genç Millî Takım Kaleci Antrenörü oldu. Ayrıca, Dolunay Saray, Genç Millî Takım Atletik Performans Antrenörü, Ahmet Buğlar ve Ege Mirza da Genç Millî Takım Analiz Antrenörü olarak göreve başladılar.

Yeniden yapılanma çerçevesinde, 2009 yılından bu yana federasyonda Bölge Antrenörü ve Antrenör Eğitimcisi olarak çalışan Selman Coşkun, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olurken; Millî Takımlar Kaleci Departmanı Sorumluluğu görevine Emrah Karakovan, Millî Takımlar Atletik Performans Departmanı Sorumluluğu görevine Vural Durmuş ve Millî Takımlar Analiz Departmanı Sorumluluğu görevine ise Okan Aydıner getirildi. Bu 3 isim, A Millî Takım'daki görevlerini de sürdürecek.

Genç millî takımlar teknik kadrolarına yeni katılımların ardından, ekiplerin mart ayı maç ve kamp faaliyetlerine ilişkin yapılan görevlendirmeler şöyle oldu:

27 Mart (Alanya) U21 Türkiye- Kosova (Özel maç)

Teknik Direktör: Levent Sürme

Yardımcı Antrenör: Selçuk Erdoğan

22-28 Mart 2023 (İngiltere) - UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur

Teknik Direktör: Ali Nadir Başkan

Yardımcı Antrenörler: Sabri Sarıoğlu, Orhan Şam

19-29 Mart (Antalya) U18 - Hazırlık kampı

Teknik Direktör: Övünç Soykan Başar

Yardımcı Antrenör: Volkan Arslan, Hüseyin Yeşildağ, Adnan Çakmakoğlu

22-28 Mart (Antalya) UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Tur

Teknik Direktör: Uğur İnceman

Yardımcı Antrenör: Ömür Serdal Altunsöz

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