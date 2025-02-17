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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milli Futbol Takımı'nın eleme programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın eleme programı açıklandı

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki maç programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 21:25 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:25
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        Ümit Millilerin eleme programı açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre genç millilerin, H Grubu'nda oynayacağı müsabakalar 9 Eylül'de başlayacak ve 6 Ekim 2026'da tamamlanacak.

        Karşılaşmaların oynanacağı statlar ve başlama saatleri sonra duyurulacak.

        Ay-yıldızlı ekibin elemelerdeki maç programı şöyle:

        9 Eylül: Türkiye-Hırvatistan

        10 Ekim: Türkiye-Litvanya

        14 Ekim: Macaristan-Türkiye

        14 Kasım: Türkiye-Ukrayna

        18 Kasım: Litvanya-Türkiye

        31 Mart 2026: Hırvatistan-Türkiye

        26 Eylül 2026: Ukrayna-Türkiye

        6 Ekim 2026: Türkiye-Macaristan

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