Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Avusturya ile deplasmanda yapacağı maçın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım 11 Ekim Cuma günü Ritzing kentindeki Sonnensee Stadı'nda TSİ 21.30'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü Le Meridien Otel Etiler İstanbul'da toplanacak.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe),İrfan Can Eğribayat (Adanaspor).

Savunma: Murat Sağlam (Fenerbahçe),Mert Müldür (Sassuolo),Özer Özdemir (BtcTurk Yeni Malatyaspor),Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun

(Trabzonspor),Cenk Özkacar (Altay),Ravil Tagir (Altınordu),Cemali Sertel (Eskişehirspor).

Orta saha: Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek

(Gençlerbirliği),Orkun Kökçü (Feyenoord),Oğuz Kağan Güçtekin (Çaykur Rizespor),Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Altınordu),Ahmed Kutucu (Schalke 04),Berkay Özcan (Medipol Başakşehir),Muhayer Oktay, Güven Yalçın (Beşiktaş).

Forvet: Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam),Doğukan Sinik (Antalyaspor).