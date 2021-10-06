Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milliler çift kale maç yaptı.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı takım, yarın gideceği Kazakistan'da çalışmalarını sürdürecek.