Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma ASpor'dan canlı yayımlanacak.

6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 8 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ümit Milli Futbol Takımı, 7 puanla son sıradaki Andorra'nın önünde 5. basamakta yer alıyor.

Avusturya ise 5 galibiyet, 3 yenilgi ve topladığı 15 puanla 2. sırada bulunuyor.

Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta Avusturya, Ümit Milli Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup etmişti.