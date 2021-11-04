Bünyesinde Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ) ve Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Aras ESPAŞ) ile Doğu Anadolu bölgesi illeri; Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Bayburt’da enerji dağıtım hizmeti veren Doğu Aras Enerji Yatırımları, Borsa'ya geliyor. Doğu’da 7 il ve 58 İlçede 1 milyondan fazla aboneye hizmet veren Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 110 TL’den halka arz edilecek. Doğu Aras Enerji Yatırımlarının halka arzı, Tacirler Yatırım ve Halk Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 04-05 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

67 MİLYON LİRA SERMAYESİ VAR

Doğu Aras Enerji'nin halka arzında, şirketin ortaklarından Kiler Holding'e ait 6.700.000 TL ve Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret'e ait 6.700.000 TL olmak üzere toplam 13.400.000 TL nominal değerli (C) grubu payların satışı yapılacak. Hisseler 110 TL sabit fiyattan satılacak, ek pay satışı yapılabilecek. 67 milyon lira sermayesi bulunan Doğu Aras Enerji'nin halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar 110 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arz sürecinde, hisselere fazla talep gelmesi halinde Kiler Holding'in sahip olduğu 1.340.000 TL ve Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret'in sahip olduğu 1.340.000 TL olmak üzere toplam 2.680.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.