Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; eski futbolcu Ümit Karan, önceki gün kısıtlamanın kalkmasının ardından oğlu Ümit Can ile Bebek'te görüntülendi. Baba-oğul, sosyal mesafeyi koruyarak güneşli havanın tadını çıkarttı.