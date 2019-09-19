Oynadığı döneme damgasını vuran başarılı futbolcu Ümit Karan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın bir arkadaşı ile birlikte bir restoranda bir araya gelen Ümit Karan, uzun süre kaldığı mekanda yemek yiyip, arkadaşı sohbet etti.

Yemek esnasında yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla fotoğraf çektiren Karan, aynı zamanda ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. En çok sorulan, "Falcao kaç gol atar?" sorularına Ümit Karan, "Çok gol atar. En 25 tane gol atar diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.