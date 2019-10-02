Oyuncu Ümit İbrahim Kantarcılar, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Telefon ile konuşurken görüntülenen Kantarcılar, gazetecilerin fotoğrafını çekmesi üzerine telefonu kapatarak muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Jessica May ile başrolü paylaştığı "Dert Bende" filminin gala gecesi için alışverişe çıktığını söyleyen Ümit İbrahim Kantarcılar, "Çok güzel bir film çektik, 2 Ekim'de galamız var. 4 Ekim'de de filmimiz vizyonda olacak, onun için çok heyecanlıyız" dedi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet ettikten sonra alışverişine devam eden ünlü oyuncu, kısa süre alışveriş yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.