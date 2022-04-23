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Ümit Erdim-Seda Erdim çiftinin bebeklerinin adı belli oldu!

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ümit Erdim ile Seda Erdim, ikinci kez anne ve baba olacağını açıklamıştı. Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen ikilinin kızları Ses, kardeşinin adını açıkladı

23.04.2022 - 10:59 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu Ümit Erdim ile Seda Erdim, 2018'de ilk çocukları Ses'i kucaklarına almıştı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mutlu birlikteliklerini sürdüren ve şimdilerde ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Yeniköy'de objektiflere yansıdı.

  • "SES'E KARDEŞ GELİYOR"

    Bir restorandan çıkarken görüntülenen çift, basın mensuplarıyla sohbet etti. Eşi 14 haftalık hamile olan ünlü oyuncu, "Ses'e kardeş geliyor, çok mutluyuz." dedi.

  • "BUNU DA İLK KEZ SÖYLEMİŞ OLDUK"

    Muhabirlerin, "Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna ikilinin kızı Ses'ten yanıt geldi. Ses'in, "Kız olacak." cevabına şaşıran Ümit Erdim, "Evet, kız çocuğumuz olacak yine. Bunu da ilk kez söylemiş olduk." şeklinde konuştu.

  • KARDEŞİNİN ADINI DA AÇIKLADI

    Doğacak olan kardeşinin adını da açıklayan Ses, "İsmi de Ela olacak." diyerek, anne ve babasını gülümsetti.

    Erdim, bunun üzerine, "Kızımız her şeyi söyledi zaten, tecrübeliyiz bu konuda. Kız babası ve annesi olacağız. Dünyayı kız babaları kurtaracak." ifadelerini kullanarak, gülümsedi.

  • "GÜZEL BİR HAMİLELİK GEÇİRİYORUM"

    Hamileliğinin iyi geçtiğini söyleyen Seda Erdim ise, "Ses’ten dolayı zaten provasını yapmıştık. Şu an gayet güzel bir hamilelik geçiriyorum." açıklamasını yaptı.

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