KARDEŞİNİN ADINI DA AÇIKLADI

Doğacak olan kardeşinin adını da açıklayan Ses, "İsmi de Ela olacak." diyerek, anne ve babasını gülümsetti.

Erdim, bunun üzerine, "Kızımız her şeyi söyledi zaten, tecrübeliyiz bu konuda. Kız babası ve annesi olacağız. Dünyayı kız babaları kurtaracak." ifadelerini kullanarak, gülümsedi.