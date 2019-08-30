Devam etsinler. Bilselerdi Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Ayşe validemizi deveye bindirirken bir dizini yere koyup bir dizini de validemiz basarak rahat çıksın diye onun ayağının altına seriyordu. Hangimiz hanımımız arabaya binerken kapısını açıyoruz? Kainattaki en büyük hanımcı Efendimiz’dir. Bizim de yegâne örneğimiz O ve O’nun hayatıdır. Maçolar artisler dağılabilir. İyi akşamlar.