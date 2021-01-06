Oyuncu Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ile birlikte geçtiğimiz gün İstinye Park'ta alışveriş yaparken görüntülendi. Eşi ile bir süre mağazaları dolaşan Erdim, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pandemi dolayısı ile kızları Ses'i kalabalık ortamlardan uzak tutmaya gayret gösteren çift, "Yanımızda olmasa bile bütün planlarımız Ses'e göre yapılıyor. Alışverişte bile ilk önce onun eksikleri alınıyor" dedi.

İkili, daha sonra oradan uzaklaşarak evlerinin yolunu tuttu.