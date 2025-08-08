Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma namazını müteakip Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Aktan'ın ailesinin yanı sıra Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktörler Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu, iş insanı Dinçer Azaphan ile spor, basın, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Aktan'ın tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı serildi. Dualar eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından ünlü spiker, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "İyi bir arkadaşımızı kaybettik. Gerek insani olarak, gerek mesleğindeki kabiliyeti ve başarısı olarak, şahsi sorumlulukları ilave ettiğimiz vakit üzüntü verici bir kayıp oldu. Derin bir acıyla sarsıldık, beklemediğimiz bir şeydi. Yoğun hayatı içerisinde en az dikkat ettiği şey sağlığı olmuş. Zamansız ve üzüntü verici bir kayıp oldu. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

FATİH TERİM: ONDAN ÇOK FAZLASIYDI

Teknik Direktör Fatih Terim, "Futbol camiasının da başı sağ olsun. Ümit çok eski arkadaşım. Onu sadece maç spikeri olarak düşünmemek lazım, ondan çok fazlasıydı. Kendini geliştiren, mükemmel aksanı ve lisanıyla müsabakaları daha zevkli hale getiren, izleyiciye güzel bir sunum yapan bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

ERTEM ŞENER: HEPİMİZ YARIM KALDIK

Spor spikeri Ertem Şener, "Türkiye Türkçesini kaybetti. O sadece maç spikeri değildi; revizyoncu, programcı ve yapımcıydı. Televizyonculuğu en iyi bilen iki-üç isimden biriydi. Türkiye çok önemli bir ismini kaybetti. Hepimiz yarım kaldık. Benim ustam, babam, her şeyimdi. Bundan sonra ne yapacağım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FUAT GUGULOĞLU: TÜRK FUTBOLUNA KEYİF KATAN BİR AĞABEYDİ

TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu ise, "Böyle bir ortamda buluşmak hiçbirimizin isteyeceği bir şey olmazdı. Gerçekten Türk futbolu ve Türk edebiyatı için çok nadir bir isimdi. Türk futboluna keyif katan ağabeyimizi yitirdik" diye konuştu.

ENKİDU AKTAN: İKİ KİMLİĞİYLE HATIRLAYACAĞIM

Ümit Aktan'ın oğlu Enkidu Aktan, "Babamın iki kimliği vardı. Birincisi aile babası, ikincisi sportif ve gazeteci tarafı. Ben de onu hem bir oğlu hem de buradakiler gibi hayranı ve taraftarı olarak özlüyorum. Babamı bugün hayranı olarak uğurlayacağım ama ben hayatta olduğum sürece yaşatacağım" sözleriyle duygularını paylaştı.