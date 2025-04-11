14 yaşındaki Ümeyir'den 2 gündür haber yok
Diyarbakır'da 2 gün önce evden çıkan 14 yaşındaki Ümeyir Çağmar'dan haber alınamıyor
Giriş: 11.04.2025 - 19:06 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:07
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Keklikdere Mahallesi'nde yaşayan Ümeyir Çağmar (14), 2 gün önce evden ayrıldı.
Akşam saatlerinde evine dönmeyen Çağmar'ı bulamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
ÜmeyirÇağmar'ın bulunması için bölgeye ekipleri sevk edildi. Çağmar'ı arama çalışmaları sürüyor.
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