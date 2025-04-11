Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümeyir'den 2 gündür haber yok | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki Ümeyir'den 2 gündür haber yok

        Diyarbakır'da 2 gün önce evden çıkan 14 yaşındaki Ümeyir Çağmar'dan haber alınamıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:06 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümeyir'den 2 gündür haber yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Keklikdere Mahallesi'nde yaşayan Ümeyir Çağmar (14), 2 gün önce evden ayrıldı.

        Akşam saatlerinde evine dönmeyen Çağmar'ı bulamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

        ÜmeyirÇağmar'ın bulunması için bölgeye ekipleri sevk edildi. Çağmar'ı arama çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #diyarbakır haberleri
        #kayıp
        #silvan
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Samsun'da ilk 11'ler belli oldu!
        Samsun'da ilk 11'ler belli oldu!
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Habertürk Anasayfa