Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz! - Magazin haberleri

Uma Thurman hayatının en karanlık sırrını açıkladı

'Kill Bill' filminin yıldızı Uma Thurman, "hayatının en karanlık sırrı" olarak tamamladığı bir gerçeği itiraf etti. Thurman, "Bu sırrımı açığa vurmakla kazanabileceğim hiçbir şey yok, ama belki kaybedecek çok şeyim olabilir." ifadelerini kullandı

22.09.2021 - 17:33 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği 'Ucuz Roman' ve 'Kill Bill' isimli filmlerde aldığı rollerle tanınan Uma Thurman (51), yıllar sonra bir itirafta bulundu.

  • YILLAR SONRA İLK KEZ AÇIKLADI

    Washington Post gazetesi için, ABD'nin Teksas eyaletinde çıkan ve büyük tartışmalara yol açan kürtaj yasasına göndermeler yapan bir makale kaleme alan Thurman, ayrıca "Şimdiye kadarki hayatımın en karanlık sırrı" diye tanımladığı bir gerçeği yıllar sonra ilk kez açıkladı.

  • "KAYBEDECEK ÇOK ŞEYİM OLABİLİR"

    Amerikalı oyuncu, 20'li yaşlarının sonunda, kariyer basamaklarını yeni yeni tırmanmaya başladığı sırada kazayla hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını açıkladı.

    "Bu sırrımı açığa vurmakla kazanabileceğim hiçbir şey yok, ama belki kaybedecek çok şeyim olabilir" ifadelerini kullanan Uma Thurman, makalesinde "Kimsenin isteyerek kürtaj masasına yatmaz." sözlerine yer verdi.

  • O dönemde ailesinden uzakta yaşadığını, yeni bir işe başlamak üzere olduğunu anlatan Thurman, "Ne yapacağımı bulabilmek için çok mücadele ettim. Bebeği doğurmak istedim, ama nasıl?" diye yazdı.

  • Ünlü yıldız, bir yandan yıllar önce verdiği bu kararın kendi içinde yarattığı boşluğu ortaya çıkarırken, bir yandan da kendilerini koruyamadıkları için utanç duyan kadınlara yol gösterici bir umut ışığı olabileceğini belirtti. Uma Thurman, "Sizi temin ederim ki hiç kimse bilerek ve isteyerek kendini ameliyat masasında bulmaz!" diyerek, bunun kolay bir karar olmadığını ifade etti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.