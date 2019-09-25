'Ulysses'e yeni çeviri

25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Klasik anlatının kalıplarını kırdığı Dublinliler öykü kitabının ardından yarı otobiyografik romanı Sanatçının Gençlik Portresi ile dikkat çeken İrlandalı yazar James Joyce'un birçok eleştirmen tarafından edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak değerlendirilen eseri Ulysses yepyeni bir çeviriyle kitapçılarda.
İlk baskısı Joyce’un doğum gününde, 2 Şubat 1922’de Paris’te Shakespeare & Co. kitabevi tarafından yapılan ve sansür nedeniyle ABD’de ancak 1934’te, İngiltere’deyse 1936’da yayınlanabilen Ulysses, bu kez Talât Sait Halman Çeviri Ödülü sahibi Fuat Sevimay’ın çevirisiyle okurla buluşuyor.James Joyce
Ulysses tek bir günü anlatır. Yahudi reklamcı Leopold Bloom ile öğrenci Stephen Dedalus’un 16 Haziran 1904’te Dublin’de gündelik işlere koşturmalarının romanıdır.
Ancak bu basit noktadan başlayarak, James Joyce olağanüstü derinlikte, zengin bir anlatı örer. Herkesin malumudur, Homeros’un Odyssea destanı Ulysses ismiyle Dublin’e taşınmıştır bu romanda, ama bu taşınmaya bin bir çeşit biçem alıştırması, teknik, söz oyunu, onlarca dil, binlerce kültürel referans, gerçek ya da hayali kitaplardan yapılmış sayısız alıntı da eşlik eder. Ve bilinç akışının gürül gürül çağlamasıyla biter Ulysses.
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