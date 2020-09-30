"Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" sona erdi - BURSA

BTSO'da yapılan kapanış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festivale destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.Festivalde katılımcıların bugünü ve geleceği buluşturduklarını belirten Demircan, "Birbirinden derinlikli filmlerimiz oldu. Kısa film hazırlayanlar, bu kendini keşfetme yolculuğunda çok şey keşfetmişlerdir. 'Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle ve geçmişte kaç kere küle döndüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasında doğup, yeni bir gül olduğunu hatırla.' Mevlana'nın yaktığı kandillerden biri, hepimizi aydınlatıyor." ifadesini kullandı.
Festival kapsamında ödül alan ve alamayan tüm katılımcılara gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür eden Demircan, şöyle konuştu:
"Her bir damlayı kendi imbiklerinden geçirip, bize ve tüm insanlığa yeniden ulaştırdılar. Alınan ödüllerden çok daha büyük bir ödülün bu gayret içinde olduğunu inşallah yaşayarak görecekler. Bu vesileyle hatırlamak, dertleşmek kabilinden bugünlerde içimizde bulunan yedi dert ile anmak istiyorum, Kıbrıs, Kerkük, Kudüs, Keşmir, Kırım, Kaşgar ve Karabağ. Köklere dönerek damıttığımız iksirle, bu dertlerimize de inşallah deva bulacağız. Allah emeklerimizi zayi etmesin."
"Şiirden Şuura" başlığı ile festival kapsamında, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Nesimi, Fuzuli, Süleyman Çelebi, Yusuf Has Hacip ve Mehmet Akif Ersoy gibi önemli şairlerin hayatlarından kesitler sinemaya taşındı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "park et seyret" sloganıyla bu yıl araçlı sinemada gerçekleştirilen festival etkinliklerinde her gösterimde 7 kısa film art arda seyredildi. Bursalılar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan festivale, İstanbul, Balıkesir, bandırma, Yalova ve civar illerden de katılım oldu.
- Dereceye girenler ödüllendirildi
Senaryo kategorisinde, Fuzuli temalı ödül Ayşe Buse Uyanık'a, "Nesimi" temalı ödül Volkan Çınar'a, "Mehmet Akif" temalı ödül Abdullah Karaca'ya, "Yusuf Has Hacip" temalı ödül Ahmet Yücel'e, "Yunus Emre" temalı ödül Abdülkadir Yavuz'a, "Mevlana" temalı ödül Nazlı Nuray Bilişik'e, "Süleyman Çelebi" temalı ödül Ömür Onurlucan'a verildi.Kısa film kategorisinde ise birincilik ödülünü Hasan Kalender, ikincilik ödülünü Ramazan Kılıç, üçüncülük ödülünü Kaldykoz Rakimcan, mansiyon ödülünü ise Eren Bektaş kazandı.
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