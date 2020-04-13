Kim Milyoner Olmak İster'de "Uluslararası uzay istasyonu kaç tondur? " şeklindeki soru yarışmacıya soruldu. İşte cevabı

SORU: Uluslararası uzay istasyonu kaç tondur?

A:120

B:220

C:320

D:420

Cevap: 420