Bir yer bulalım dünyadan uzak

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Yer çekimsiz ortamdaki eğlencenin duyurusu, Avrupa Uzay Ajansı ESA astronotu olan Thomas Pesquet’in sosyal medyadaki paylaşımında genişçe yer aldı. Tokyo 2020’den ilhamla düzenlenen Uzay Olimpiyatları'nı gururla sunduğu belirten paylaşımda Pesquet, ‘‘İlk Uzay Olimpiyatları! Uluslararası Uzay İstasyonunda bir cumartesi öğleden sonrası.’’ ifadelerine yer vermişti.

Uzay Olimpiyatları’nda dört farklı ulustan yedi sporcu iki ayrı takımda yarıştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda şüphesiz en ilgi çeken kısım senkronize yüzme disiplini oldu...