Uluslararası Turizm Filmleri Festivali jüri heyeti Kapadokya'yı gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, çeşitli ülkelerden yönetmen, yapımcı, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren festivalin son gününde jüri heyeti bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri gezdi.
Konuklar, Göreme beldesinde 2016 yılında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi merhum çini ustası Sıtkı Olçar'ın adını taşıyan sanat galerisini ziyaret etti.
Burada, Sıtkı Olçar'ın kızı çini sanatçısı Nida Olçar ve Festival Başkanı Can Saraçoğlu tarafından karşılanan konuklar, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yumruklarını dokundurarak selamlaştı.
Sanat galerisindeki nadide eserleri inceleyen heyete Nida Olçar tarafından bilgi verildi.
Yeni yaşına Kapadokya'da giren Hırvat prodüktör Spomenka Saraga, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti.
Sürpriz kutlamadan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Saraga, "Kapadokya, dünyanın en güzel yerlerinden biri ve benim için rüya gibi bir yer. Doğum günümü burada kutlamak beni çok duygulandırdı. Misafirperverlikleri nedeniyle herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Saraga'ya çini yüzük hediye eden Nida Olçar da konuklara bölgenin tanıtımı adına önem verdiklerini, kendilerine Türkiye'nin ve Kapadokya'nın kültürel güzelliklerini tanıtmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Festival, akşam 19.00’da Paşabağı'nda peribacaları arasında gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.
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