Uluslararası toplumdan Gine'ye ev hapsinde tutulan muhalefet liderinin serbest bırakılması çağrısı

AA

Seçim sonrasında ülkede yükselen tansiyonu düşürmek için başkent Konakri'ye giden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS),Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliğinden (AfB) temsilcilerin bulunduğu heyet açıklama yaptı.

ECOWAS Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik İşleri Komiseri Francis Behanzin, Gineli yetkililerden, Diallo'nun evi ve partisi Gine Demokratik Güçleri Birliği (UFDG) merkezi etrafında konuşlanan güvenlik güçlerinin çekilmesini istedi.

- AB'den de açıklama geldi

Bir diğer açıklama da seçim sürecini takip etmek amacıyla bölgeye heyet gönderen Avrupa Birliği'nden (AB) geldi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell imzalı açıklamada, ECOWAS, BM ve AfB heyetlerinin bölgedeki önleyici diplomasi çabalarının desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, oy verme süreci sakin geçmesine karşın oy sayımı ve nihai sonuçlara ilişkin soru işaretlerinin olduğu kaydedildi.

Seçim sürecine dahil olan aktörlerin hareket ve ifade özgürlüğünün engellenemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarının kınandığının altı çizildi.

Açıklamada, olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulması ve adaletin yerine getirilmesi çağrısında bulunuldu.

- Diallo kendi "zaferini" ilan etmişti

Mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güçlü rakibi kabul edilen Diallo, seçimden sonraki gün yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan sonuçlara göre ilk turdan zaferle çıktığını ve yüzde 53,84 oy aldığını duyurmuştu.

Diallo taraftarları "zaferi" kutlamak için muhalefet liderinin evinin ve partisinin önünde toplanmış ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

O günden bu yana evine giden yolların güvenlik güçlerinin araçlarıyla kapatıldığını ve dışarı çıkamadığını belirten Diallo, açıklamalarını Twitter hesabı üzerinden yapıyor.

Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak kazanamamıştı.

- Conde ilk turda seçildi

Bağımsız Seçim Komisyonunun, 24 Ekim'de duyurduğu geçici sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Conde yüzde 59,49 oyla ilk turda cumhurbaşkanı seçilmişti.

Conde'nin en yakın rakibi UFDG lideri ve adayı 68 yaşındaki Diallo ise yüzde 33,5 oy almıştı.

Diallo ve destekçileri, sonuçları kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Conde ve Diallo haricinde diğer 10 adaydan yüzde 5 barajını geçen olmamıştı.

Seçimin ertesi gününden bu yana düzenlenen eylemlerde 243 kişi gözaltına alındı, en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

- Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart'ta yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok protesto gösterisi düzenlenmişti.