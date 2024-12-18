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        Haberler Dünya Uluslararası Şam Havalimanı yeniden açıldı | Dış Haberler

        Uluslararası Şam Havalimanı yeniden açıldı

        Suriye'de Baas ve Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkentindeki Uluslararası Şam Havalimanı yeniden açıldı. Başkent Şam'dan ilk uçuşun Halep'e gerçekleşeceği bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:24
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        Şam Havalimanı yeniden açıldı
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        Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçerken, Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk seferini düzenliyor.

        Baas rejiminin 8 Aralık'ta çökmesiyle birlikte uçuşlara kapanan Şam Havalimanı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete başladı.

        Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, rejim sonrası ilk seferini ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e yapmak üzere Şam'dan havalandı.

        Havalimanının yeniden açılışı, büyük ilgiyle takip edildi.

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

        Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

        Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

        Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

        Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

        Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

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        #Şam Havalimanı
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