Sivasspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. haftasında CFR Cluj takımını 3-0 yendiği karşılaşmayı izleyen uluslararası öğrenciler, maça renk kattı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi fakültelerinde ve Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (TÖMER) eğitim gören 35 farklı ülkeden 150 öğrenci, Sivas Valiliği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'nin ortak çalışması ile Sivasspor - CFR Cluj karşılaşmasını izledi.



Öğrenciler, ülkelerine yönelik milli giysiler içerisinde Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Şimşek, makamında öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, “Biz her zaman diyoruz; spor her şeyden önce barıştır, dostluktur, kardeşliktir. İnşallah bu birlikteliğimiz de bu amaca hizmet edecek. Bu sayede dostluğumuz, kardeşliğimiz daha da artacak. Sivasspor’umuzun etrafında, sporun etrafında birleşeceğiz. Ben tekrar hoş geldiniz diyor, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’e teşekkür eden Afganistanlı bir öğrenci ise, “Valimize bizi davet ettiği için çok teşekkür ederiz ve sizi de üniversitemize bekliyoruz. Böyle bir misafirperverlik gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Öğrenciler, makam ziyaretinin ardından yemekte bir araya geldi. Milli giysiler içerisinde 4 Eylül Stadyumu'na gelen ve Sivasspor’u destekleyen öğrencilerin coşkusuna Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek de ortak oldu.



TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan da böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Sivas Valiliği ziyaretinde TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile TÖMER öğretim görevlileri de hazır bulundu.