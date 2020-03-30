Uluslararası öğrenciler karantina sürecini online kurslarla değerlendiriyor

30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 148 bin uluslararası öğrenci bulunuyor. İlgili kamu kuruluşları ve STK'ler, salgın döneminde bu öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve kendi ülkelerindeymiş gibi hissetmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Mehmet Ali Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle az sayıda yabancı öğrencinin ülkelerine döndüğünü, uluslararası öğrencilerin, Türkiye'ye büyük bir güven duyduğunu söyledi.
Bolat, tedbirler çerçevesinde öğrenci evlerinde ve yurtlarda keyfi giriş çıkışların kısıtlandığını, öğrencilerin süreçle ilgili bilgilendirildiğini, kişisel önlemlerle ilgili uyarıların yapıldığını, öğrenci evlerine ve yurtlara sabun, el dezenfektanı gibi başlıca temizlik malzemelerinin yanı sıra gıda desteği verildiğini anlattı.
- "Test sonucu pozitif çıkan öğrenciler var"
Kaldıkları özel yurdun kapatılması nedeniyle bazı öğrencilerin barınma taleplerini de karşıladıklarını ve uzaktan eğitimle okullarına devam eden öğrenciler için destek programları düzenlediklerini belirten Bolat, "Biz de derneklerimiz vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz dil kursları, teknik kurslar, sohbetler, seminerler, bilgi yarışmaları gibi faaliyetlerimizi online ortama taşıdık. Bunun yanı sıra öğrenci kardeşlerimize kitap okuma grupları için gönderdiğimiz kitapların okunmasını tavsiye ettik." dedi.
Test yapılan öğrencilerin durumlarıyla ilgili de bilgi veren Bolat, "Test sonucu pozitif çıkan öğrencilerimiz var. Şu an karantina altındalar. Takip ediyoruz. Herhangi bir problem yok. Allah tez zamanda şifa verir inşallah." bilgisini verdi.
- "Bu dönemi motivasyon süreci olarak değerlendirebiliriz"
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Fas asıllı Mohamed Fouadi, salgın sürecinde ülkesine dönmeyi hiç düşünmediğini ve evde kaldığı zamanı daha iyi değerlendirebilmek için çalıştığını belirterek, "Bu dönemi motivasyon süreci olarak değerlendirebiliriz." ifadesini kullandı.
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğine ait öğrenci evinde kaldığını aktaran Fouadi, dersler dışında internet üzerinden ücretsiz sunulan kurs ve faaliyetlere katıldığını, bunun yanında spor yaptığını söyledi.
Fouadi, dışarı çıkmamaları için ihtiyaçlarının karşılandığını, bulundukları binada hijyenik önlemlerin alındığını ve uymaları gereken kuralların dernek yönetimi tarafından kendilerine düzenli olarak hatırlatıldığını anlattı.
- "Yeni yemek tarifleri deniyorum"
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Suhrab Bahadirov ise uyarılardan sonra, kaldıkları evi temizleyerek dezenfekte ettiklerini, zorunlu bir ihtiyaçları olmadıkça da dışarı çıkmadıklarını kaydetti.
Bahadirov, evde geçirdiği süre içerisinde hobileri için de zaman bulduğunu ifade ederek, "Farklı yemeklerin yapılışını izlemeyi seviyorum. İnternette bulduğum yeni yemek tariflerini deniyorum. Ayrıca alanımla ilgili teknolojik gelişmeleri de takip ediyorum." dedi.
Dernek tarafından gıda ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Bahadirov, ailesiyle sürekli telefonda görüştüğünü ve onları endişelenmemeleri için telkin ettiğini söyledi.
Fouadi ve Bahadirov, Türk halkına destekleri için teşekkür ederek evde kalmaları çağrısında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!