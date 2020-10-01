Uluslararası medya temsilcilerine AA ve YTB iş birliğinde online medya eğitimi

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AA'nın tecrübeli muhabirlerince verilecek eğitimlere, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Romanya, Rusya ve Ukrayna'dan toplam 29 medya temsilcisi katılacak.

AA Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir, programa ilişkin yaptığı açıklamada, Haber Akademisinin düzenlediği eğitimlerle AA'nın 100. yıllık deneyiminin dost ve kardeş ülkelerdeki medya mensuplarıyla paylaşıldığını belirtti.

İşbilir, "13 dilde üretilen haberler, küresel çapta servis edilen fotoğraf ve görüntülerle dünyanın en etkili ajanslarından birisi olan AA, 100. yılında insana yatırım yapmaya ve pandemi şartlarında çevrimiçi eğitim programlarıyla tecrübelerini dost ve kardeş ülkelerin medya mensuplarıyla paylaşmaya devam ediyor." dedi.

- "Program aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizle habercilik ağının kurulması fırsatı sunuyor"

YTB Başkanı Abdullah Eren de eğitim programının medya ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren kardeş topluluk kurumlarının kapasite gelişimine destek olmayı amaçladığını aktardı.

Programın geniş bir coğrafyaya hitap ettiğinin altını çizen Eren, "Aynı dili konuştuğumuz, aynı kültüre sahip olduğumuz kardeşlerimizin bir yandan medya ve habercilik alanında daha yetkin olmaları sağlanırken, bir yandan da aynı sorunların konuşulduğu, aynı gündemlerin takip edildiği bir habercilik ağının kurulması için de fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Eren, farklı ülkelerde yaşayan kardeş topluluk gazetecilerinin, birbirinden haberdar olmasının ve aynı tecrübeleri paylaşmasının Türk dünyasının kendi içerisindeki iletişimini kuvvetlendireceğini sözlerine ekledi.

Eğitim dili Türkçe olan ve iki hafta sürecek Orta Asya ve Kafkasya Çevrim içi Medya Eğitim Programı'nda, AA'nın tecrübeli muhabirlerince internet haberciliği, haber yazım teknikleri, sosyal medya uygulamaları, haber infografik ilişkisi, görüntü ve fotoğraf çekimi gibi alanlarda eğitimler verilecek.

