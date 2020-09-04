Uluslararası medya temsilcilerine, AA ve TİKA iş birliğinde online medya eğitimi

AA

Türkiye’nin gelişen medya deneyimini paylaşmak ve dost ülkelerdeki yerel medya kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenecek eğitimlere, 53 farklı ülkeden 270'ten fazla medya temsilcisi katılacak.

Programda, "Enerji Muhabirliği Temel Eğitimi", “Diplomasi Muhabirliği Temel Eğitimi", “Ekonomi ve Finans Muhabirliği Temel Eğitimi" ve "Yeni Nesil Habercilik Eğitimi" gibi derslerin yanı sıra AA Haber Akademisinin yeni eğitim içerikleri de yer alacak.

Bu kapsamda, AA Haber Akademisinin son dönemde müfredatına eklediği "Veri Gazeteciliği", "İnsani Yardım Haberciliği Temel Eğitimi" ve "Savunma Muhabirliği Temel Eğitimi" gibi alanında ilklerden olan eğitim içerikleri de bu programda katılımcılara sunulacak.

AA Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir, AA'nın kuruluşunun 100'üncü yılında Haber Akademisi programları çerçevesinde uluslararası medya temsilcilerine tecrübe aktarmaya ve nitelikli eğitim programları düzenlemeye devam ettiklerini kaydetti.

İşbilir, "TİKA ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz 9 farklı eğitim programında 53 ülkeden 270 katılımcıyla Anadolu Ajansının usta habercilerini bir araya getireceğiz. Bu eğitimler aracılığıyla ilgili ülkelerdeki medya kapasitesinin gelişimine ve uzman gazetecilerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar da TİKA ve AA'nın ortak yürüttüğü medya eğitim programlarının 2017'den bu yana devam ettiğini belirterek, "Bu uzun süreli verimli iş birliği neticesinde, artık dünya çapında bir ajans olan Anadolu Ajansının tecrübesi ve uzmanlığı dost ülkelerin medya uzmanları ile paylaşılırken, ajansımızın da küresel ölçekte kapasitesine katkı sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kayalar, "Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrimiçi olarak hazırlanan eğitimler ile 100 yıllık köklü bir kurum olan Anadolu Ajansı, tecrübesini Azerbaycan'dan Filistin'e, Karadağ'dan Etiyopya'ya kadar pek çok ülkeden genç gazeteciye aktarmayı sürdürecek. Buna TİKA olarak katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40'tan fazla eğitmenin katılacağı programın ilk eğitimi "Online Enerji Muhabirliği" olacak. Bu kapsamda Libya, Cezayir, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, Gürcistan, KKTC ve Ukrayna gibi 8 farklı ülkeden 30 medya temsilcisi 7-9 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca eğitim görecek.

Eğitimler, AA'nın deneyimli kadrosunca İngilizce ve Arapça dillerinde verilecek.