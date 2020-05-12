Federasyondan yapılan açıklamada, "12-14 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Uluslararası Masterlar Yaz Yüzme Şampiyonası sporcu sağlığı dikkate alınarak yeni bir tarih belirlenene kadar askıya alınmıştır. Tüm kulüp ve sporcularımıza duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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