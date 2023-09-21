Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali Muratpaşa Belediyesi sorumluluk alanındaki yerde yapılacak

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Antalya’da, bu yıl 8’incisi düzenlenecek Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali için Muratpaşa Belediyesi’nin, tarihi kent merkezindeki sokak ve meydanların tahsis talebi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildi. Gerekçe olarak Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları gösterildi.

Muratpaşa Belediyesi, 18 Temmuz’da Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği yazıda, her yıl olduğu gibi 8’inci festival için de Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yerlerin 26-29 Ekim tarihleri arasında tahsisini talep etti. Yazıda, festival süresince gerçekleşecek sanat çalışmaları, konserler, dinletiler ve söyleşiler için Kaleiçi’nde aralarında miradorların, yolların ve meydanların bulunduğu noktalar yer aldı. Muratpaşa Belediyesi ilgili yazıda hiçbir yapı ve ağaca zarar vermeyeceğini taahhüt etti.

Ancak yazıya iki ay boyunca cevap gelmedi. Belediye, 12 Eylül’de festivale ilişkin planlamanın aksamadan devamı için konunun önem arz ettiğini belirten bir yazı daha yazdı. Bu kez cevap geldi. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3 miradoru bulunan, Attalos heykeli, Tek Kapalı Han, Eski Balık Pazarı gibi bir çok meydanı bulunan Kaleiçi’nde, festivale yer bulamadı ve bu alanlarda cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlama etkinlikleri yapacağını belirterek alanların tahsis edilmeyeceğini bildirdi.

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ALTIN PORTAKAL İÇİN TARİH ERTELENMİŞTİ

Muratpaşa Belediyesi, temmuz ayında, 8’inci festivalin tarihini 12-15 Ekim olarak ilan etmişti. Ancak, bu yıl 60’ıncısı gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin tarihinin 7-14 Ekim olarak açıklanmasıyla Muratpaşa, festival tarihinde değişikliğe gitmişti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Muratpaşa Belediyesi, 27 ülkeden 44 şehri misafir edeceği festivali Kaleiçi’nde kendi yetki ve sorumluluk alanındaki yerlerde yapacak. Bu yerlerin başında Kaleiçi’nin simge yapılarından Hadrianus Kapısı’nın hemen yanı başında bulunan park alanı yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi, ayrıca Antalya’nın Kaleiçi dışındaki ilk yerleşim yeri olan Haşim İşcan ve Sinan mahallelerine festivali genişletecek.