Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde 'Başarı Ödülü' İran'ın ünlü yönetmenlerinden Nergis Abyar'a; 'Akademi Başarı Ödülü' ise Yaşar Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Dabak'a açılışta takdim edilecek.
27 Şubat - 8 Mart 2022 arasında, İzmir’de düzenlenecek olan 'Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde; 28 ülkeden 98 film yarışma ve gösterim programında yer alıyor. Filmler, İzmir - Institut Français de Turquie ve Tire'de sinemaseverlerle buluşacak.
Bazı bölümleri çevrimiçi etkinlikler şeklinde de düzenlenecek olan Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde Altın Makara için yarışacak filmlere ödül olarak dünyadaki pek çok festivale filmleri ile katılabilmeleri için ücretsiz başvuru kodları ödül töreninde takdim edilecek. Bu yıl teması 'sınırlar' olan festival, sınırları aşmaya devam ediyor.
'Dünyada Kadın Sineması' adlı panel sunumu 4 Mart saat 14'te çevrimiçi olarak University of East Anglia’dan Prof. Eylem Atakav'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Aynı gün saat 17.15'te İzmir - Institut Français de Turquie’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla film gösterimi ve yönetmenlerle söyleşi programı yer alacak.
28 ülkeden 98 film gösterimiyle 'Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali', İzmir'de ve çevrimiçi olarak tüm Türkiye'de gerçekleşecek. 46 Filmin uluslararası, 62 filmin ise Türkiye prömiyerine ev sahipliğini yapacak olan festivalin yarışma filmleri 28 Şubat- 5 Mart arasında İnstitut français de Turquie'de izleyici ile buluşacak. Yönetmenlerin çevrimiçi ve fiziki olarak soru cevap etkinliğine katılacağı festivalin seçkisinde yer alan pek çok film www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adresinden izlenebilecek. 6 - 7 - 8 Mart'ta Tire'de Tire Belediyesi’nin ev sahipliğinde ulusal yarışma filmlerinin gösterimi ve kapanış töreni gerçekleştirilecek.
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