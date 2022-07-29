Görsel şölenle başladı

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste ‘Dünya’nın En İyi Kültür - Sanat Festivali’ ödülü alan, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin başlangıcı Taksim’de görsel bir şölenle gerçekleşti.
Dünyanın dört bir yanından festivale katılan 64 ülke, ulusal folklorik elbiseleri, kendilerine has müzikleri ve ülke bayraklarıyla Taksim’de vatandaşları selamladı. Resmi olarak 2 Ağustos’ta başlayacak olan festivale Brezilya, Meksika, Hollanda, Azerbaycan, Türkmenistan, Hollanda, Bulgaristan, Macaristan, Japonya, Çin, Pakistan, Güney Kore ve Hindistan ve diğer ülkeler katılım sağladı. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin başlangıç adımı kapsamında önce Atatürk Anıtına festival çelengi bırakıldı, ardından festivalin ana temasının anlatıldığı basın açıklaması yapıldı. Program Ukrayna, Şili ve Güney Kore'yi temsil eden dans gruplarının üçer dakikalık gösterileriyle son buldu.
Programa, 64 ülkeden gelen 1500 sanat elçisinin temsilcileri katılırken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, resmi olarak 2 Ağustos’ta başlayacak olan festivalin 1500 sanatçıyla pazartesi günü akşam 20.30’da Mimar Sinan Köprüsü üzerinde ‘Sevgi birbirimize, barış hepimize’ ifadeleriyle başlayacağını da vurguladı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Dünya buraya gelecek, dünyanın kültürünü, sanatını, geçmişteki yaşantısını öğrenmeye çalışacağız. Festivalimiz, sanatsal birtakım önemli faaliyetleri içerisinde toplayacak. Dünya insanının yaşantı biçimini ortaya koyan el sanatları atölyesi ile halk dansları yarışmalarının bütün dünya insanları tarafından beğeni ile izlendiğini de biliyoruz. Biz bunları festivalin ana omurgaları yaptık. Festivalimiz Dünya Festivaller Birliği standartları ve onun disiplini içerisinde yapılıyor. Festivalimizde sanatçılar yer almıyor, festival bittikten sonra halk konserleri yapıyoruz. Bu festival kültür ve sanat festivalidir. Büyükçekmece Festivali olarak başlayan festival, 2019 yılından itibaren Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesine alınmıştır. Bu yıl da 64 ülke 1500 sanatçıyla pazartesi günü akşam tam 20.30’da Mimar Sinan Köprüsü üzerinde ‘Sevgi birbirimize, barış hepimize’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Geldikleri günden beri Ukraynalı çocuklarla Rus ekibini yan yana getirdiğinin altını çizen Dr. Hasan Akgün, “Sanki hiç savaş yokmuş gibi birbirlerine sarılıyorlar. Gençlerin ve çocukların vermiş olduğu mesajı büyükler almış olduğu zaman dünya zaten güllük gülistanlık olur. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin Rusya’nın Ukrayna işgaline son veren bir festival olmasını yürekten diliyorum. Bu çocukların hepsinin geleceği Putin’in iki dudağından çıkacak bir söze bağlıysa Putin de bunu yapmalıdır. Savaşlar dünya insanına hiçbir şey kazandırmaz ama barış her şeyi halleder. Kültür sanat eşittir barış demektir” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!