Görsel şölenle başladı

DHA

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste ‘Dünya’nın En İyi Kültür - Sanat Festivali’ ödülü alan, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin başlangıcı Taksim’de görsel bir şölenle gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından festivale katılan 64 ülke, ulusal folklorik elbiseleri, kendilerine has müzikleri ve ülke bayraklarıyla Taksim’de vatandaşları selamladı. Resmi olarak 2 Ağustos’ta başlayacak olan festivale Brezilya, Meksika, Hollanda, Azerbaycan, Türkmenistan, Hollanda, Bulgaristan, Macaristan, Japonya, Çin, Pakistan, Güney Kore ve Hindistan ve diğer ülkeler katılım sağladı. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin başlangıç adımı kapsamında önce Atatürk Anıtına festival çelengi bırakıldı, ardından festivalin ana temasının anlatıldığı basın açıklaması yapıldı. Program Ukrayna, Şili ve Güney Kore'yi temsil eden dans gruplarının üçer dakikalık gösterileriyle son buldu.

Programa, 64 ülkeden gelen 1500 sanat elçisinin temsilcileri katılırken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, resmi olarak 2 Ağustos’ta başlayacak olan festivalin 1500 sanatçıyla pazartesi günü akşam 20.30’da Mimar Sinan Köprüsü üzerinde ‘Sevgi birbirimize, barış hepimize’ ifadeleriyle başlayacağını da vurguladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Dünya buraya gelecek, dünyanın kültürünü, sanatını, geçmişteki yaşantısını öğrenmeye çalışacağız. Festivalimiz, sanatsal birtakım önemli faaliyetleri içerisinde toplayacak. Dünya insanının yaşantı biçimini ortaya koyan el sanatları atölyesi ile halk dansları yarışmalarının bütün dünya insanları tarafından beğeni ile izlendiğini de biliyoruz. Biz bunları festivalin ana omurgaları yaptık. Festivalimiz Dünya Festivaller Birliği standartları ve onun disiplini içerisinde yapılıyor. Festivalimizde sanatçılar yer almıyor, festival bittikten sonra halk konserleri yapıyoruz. Bu festival kültür ve sanat festivalidir. Büyükçekmece Festivali olarak başlayan festival, 2019 yılından itibaren Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesine alınmıştır. Bu yıl da 64 ülke 1500 sanatçıyla pazartesi günü akşam tam 20.30’da Mimar Sinan Köprüsü üzerinde ‘Sevgi birbirimize, barış hepimize’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geldikleri günden beri Ukraynalı çocuklarla Rus ekibini yan yana getirdiğinin altını çizen Dr. Hasan Akgün, “Sanki hiç savaş yokmuş gibi birbirlerine sarılıyorlar. Gençlerin ve çocukların vermiş olduğu mesajı büyükler almış olduğu zaman dünya zaten güllük gülistanlık olur. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin Rusya’nın Ukrayna işgaline son veren bir festival olmasını yürekten diliyorum. Bu çocukların hepsinin geleceği Putin’in iki dudağından çıkacak bir söze bağlıysa Putin de bunu yapmalıdır. Savaşlar dünya insanına hiçbir şey kazandırmaz ama barış her şeyi halleder. Kültür sanat eşittir barış demektir” şeklinde konuştu.